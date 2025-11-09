مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) ليفربول.. صلاح يهدر هدف التقليص

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 18:24

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - محمد صلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ويبدأ صلاح أساسيا فيما يجلس مرموش على مقاعد البدلاء.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

--

ق 79: تمريرة طولية وانفراد لصلاح الذي سدد من لمسة واحدة لكن الكرة مرت بجوار القائم

ق 76: دوناروما يمنع تصويبة مدوية من سوبوسلاي

ق 72: مشاركة مرموش بدلا من دوكو

ق 63: جوووول دوكو يسجل الثالث بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق 57: هدف تقليص الفارق يضيع من جاكبو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووووول الثااااني.. نيكو جونزاليس يضيف الثاني للسيتي بتسديدة غير اتجاهها

ق 39: إلغاء الهدف بسبب تداخل روبرتسون المتسلل قبل أن تسكن الكرة الشباك.

ق 38: جوووول صلاح يصنع من ركنية هدف سجله برأسية فان دايك

ق 29: جوووووووول هااااالاند برأسية رائعة يسجل في الشباك الأول

ق 12: ركلة جزااااااء تضيع.. ماماردشيفلي يتصدى لتسديدة هالاند

ق 10: مطالبات بركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة مامارداشيفلي لدوكو داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح عمر مرموش
