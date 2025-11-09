بسام: هدف سيراميكا هذا الموسم التأهل الإفريقي.. والحضري أبلغني بالانضمام للمنتخب

أبدى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا سعادته بالانضمام لمنتخب مصر الثاني تحت قيادة حلمي طولان.

وقاد حارس سيراميكا فريقه للفوز على بيراميدز وتحقيق المركز الثالث في كأس السوبر المصري.

وقال بسام عبر أون سبورت: "كنا نأمل أن نصل لنهائي السوبر بناءً على ما قدمناه في الدوري، وتعاهدنا على ألا نكرر سيناريو الموسمين الماضيين في مباراة المركز الثالث".

وأضاف "علي ماهر عمل معنا من أجل الفوز بالمركز الثالث واستطعنا كسر الحاجز هذا الموسم وفزنا بالبرونزية".

وشدد "هدفنا الأول هذا الموسم هو التأهل للمسابقات الإفريقية الموسم المقبل".

وأردف "عصام الحضري أبلغني بأنني سأتواجد في قائمة منتخب مصر الثاني قبل دقائق على بداية اللقاء، وأتمنى أن أستطيع الحفاظ على تلك الفرصة".

وأتم "أحمد الشناوي يستحق الانضمام لمنتخب مصر الأول فهو بطل دوري الأبطال والسوبر الإفريقي وكان مؤثرا".

وحصل سيراميكا كليوباترا على المركز الثالث بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه خلال المشاركة الثالثة للفريق.

وكان سيراميكا قد حصل على المركز الرابع في المشاركتين السابقتين بعد الخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح.