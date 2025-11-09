بلحاج: كنت سأسجل على طريقة بانينكا ضد الأهلي إذا حصلت على ركلة جزاء

كشف أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا أنه كان سيسدد على طريقة "بانينكا" ركلة الجزاء إذا أتيحت له الفرصة ضد الأهلي.

وسجل المغربي هدفا من ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" ضد بيراميدز في مباراة المركز الثالث من كأس السوبر المصري 2025.

وقال بلحاج عبر أون سبورت: "سعيد للتسجيل وبدون زملائي لم أكن سأسجل، وسعيد أيضا بحصد المركز الثالث رغم أن هدفنا كان الفوز باللقب".

وأضاف "هذا الموسم نسير بشكل جيد وعلي ماهر أخبرنا أن هدفنا هو المشاركة في بطولة إفريقيا الموسم المقبل، ونحن الآن في صدارة الدوري ونأمل أن نواصل الأداء الجيد".

وأردف "إذا كنا حصلنا على ركلة جزاء ضد الأهلي كنت سأسددها على طريقة "بانينكا"، فكرت في الأمر من قبل وفعلتها اليوم ضد بيراميدز".

وسجل المغربي هدفين في شباك بيراميدز في مباراة المركز الثالث من ركلتي جزاء على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.

وقاد بلحاج فريقه سيراميكا كليوباترا لتحقيق البرونزية للمرة الأولى في تاريخ النادي.