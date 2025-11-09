سبورت: بيدري قد يشارك أمام ريال بيتيس أوائل ديسمبر
الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 17:56
كتب : FilGoal
أوضحت جريدة سبورت أنه من المتوقع أن يتعافى بيدري لاعب وسط برشلونة من الإصابة في الأسبوع الأول من ديسمبر.
قبل أيام، أشارت تقارير عديدة إلى بيدري سيغيب لمدة تتراوح بين ستة إلى سبعة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى.
وذكر تقرير سبورت يوم الأحد أن بيدري قد يشارك مع برشلونة في مواجهة ريال بيتيس يوم 6 ديسمبر.
ولم ينضم لاعب الوسط لقائمة منتخب إسبانيا خلال التوقف الدولي أمام جورجيا وتركيا.
غياب بيدري يمثل ضربة قوية لخطط هانز فليك، خاصة مع جدول صعب بعد التوقف الدولي.
أبرز هذه المواجهات ستكون أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج ثم مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري.
بيدري لعب أكثر من 1000 دقيقة هذا الموسم، وشارك أساسيا في 13 مباراة، ما يجعل إصابته أزمة إضافية في ظل تعدد الغيابات في صفوف برشلونة.
