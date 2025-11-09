بهدفيه ضد بيراميدز.. بلحاج يجاور السعيد في صدارة هدافي كأس السوبر المصري تاريخيا

ارتقى المغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا إلى صدارة هدافي السوبر المصري تاريخيا بفضل هدفيه ضد بيراميدز.

وسجل المغربي هدفين في شباك بيراميدز في مباراة المركز الثالث من ركلتي جزاء على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.

وقاد بلحاج فريقه سيراميكا كليوباترا لتحقيق البرونزية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ورفع بلحاج رصيده لـ 3 أهداف أصبح بها هدافا للسوبر المصري تاريخيا بالتساوي مع عبد الله السعيد.

كما بات أفضل هداف أجنبي في تاريخ المسابقة متفوقا على النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي السابق صاحب الهدفين.

يذكر أن أهداف بلحاج الـ3 جاءت من ركلات جزاء وجميعها ضد بيراميدز.

video:1

المغربي وصل لـ 69 مباراة بقميص سيراميكا سجل خلالها 15 هدفا وصنع 7 وتوج بلقبي كأس الرابطة من قبل.

وسبق أن ارتدى بلحاج قمصان فرق أسوان والزمالك والجونة قبل الانتقال لكليوباترا.