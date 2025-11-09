استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 17:07

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري - بنشرقي - سيف جعفر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 87: نزول أحمد شريف وخروج شيكو بانزا

ق 80: نزول أحمد رمضان وخروج بنشرقي

ق 79: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد

ق 78: جووووول الجزيري والأول للزمالك

ق 71: جوووول مروان عطية والثاني

ق 70: إنذار لعبد الله السعيد

ق 68: نزول بن رمضان وخروج تريزيجيه

ق 66: تسديدة ضعيفة من شحاتة

ق 58: إنذار لبنشرقي وآخر للجزيري

ق 54: إصابة جراديشار ونزول طاهر بدلا منه

ق 49: إنذار لخوان ألفينا

ق 46: نزول حسام عبد المجيد وسيف الجزيري وخوان ألفينا بدلا من محمد إسماعيل وسيف جعفر وعمرو ناصر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف

ق 43: جوووول بنشرقي والأول

ق 41: إنذار لجراديشار

ق 40: تسديدة من زيزو

ق 37: سقوط محمد إسماعيل

ق 35: فرصة ضائعة من شيكو بانزا

ق 33 :فرصة خطيرة للأحمر

ق 9: تسديدة من تريزيجيه

انطلاق المباراة

الأهلي السوبر المصري الزمالك
