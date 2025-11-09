استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 17:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري.
نهاية المباراة بفوز الأهلي
ق 87: نزول أحمد شريف وخروج شيكو بانزا
ق 80: نزول أحمد رمضان وخروج بنشرقي
ق 79: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد
ق 78: جووووول الجزيري والأول للزمالك
ق 71: جوووول مروان عطية والثاني
ق 70: إنذار لعبد الله السعيد
ق 68: نزول بن رمضان وخروج تريزيجيه
ق 66: تسديدة ضعيفة من شحاتة
ق 58: إنذار لبنشرقي وآخر للجزيري
ق 54: إصابة جراديشار ونزول طاهر بدلا منه
ق 49: إنذار لخوان ألفينا
ق 46: نزول حسام عبد المجيد وسيف الجزيري وخوان ألفينا بدلا من محمد إسماعيل وسيف جعفر وعمرو ناصر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف
ق 43: جوووول بنشرقي والأول
ق 41: إنذار لجراديشار
ق 40: تسديدة من زيزو
ق 37: سقوط محمد إسماعيل
ق 35: فرصة ضائعة من شيكو بانزا
ق 33 :فرصة خطيرة للأحمر
ق 9: تسديدة من تريزيجيه
انطلاق المباراة