انتهت الدوري الإسباني - فايكانو (0)-(0) ريال مدريد
الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 17:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة رايو فايكانو ضد ريال مدريد في الجولة 12 من الدوري الإسباني.
ويلتقي الفريقان على ملعب فاليكاس في الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.
انتهت
ق 51: تسديدة خطيرة من أردا جولر مرت بجوار المرمى قليلا.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 26: راؤول أسينسيو يهدر فرصة خطيرة بالرأس.
بداية اللقاء
