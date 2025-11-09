انتهت الدوري الإسباني - فايكانو (0)-(0) ريال مدريد

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 17:02

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - رايو فايكانو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة رايو فايكانو ضد ريال مدريد في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

ويلتقي الفريقان على ملعب فاليكاس في الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------------------------------

انتهت

ق 51: تسديدة خطيرة من أردا جولر مرت بجوار المرمى قليلا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 26: راؤول أسينسيو يهدر فرصة خطيرة بالرأس.

بداية اللقاء

ريال مدريد رايو فايكانو الدوري الإسباني
