سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز ويحصد المركز الثالث في السوبر المصري لأول مرة

حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وحصل سيراميكا كليوباترا على المركز الثالث بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه خلال المشاركة الثالثة للفريق.

وكان سيراميكا قد حصل على المركز الثالث في المشاركتين السابقتين بعد الخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز الأول في مباراة خلال تاريخه ببطولة السوبر المصري

سجل أحمد بلحاج ثنائية سيراميكا كليوباترا في المباراة، بينما أحرز مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" هدف بيراميدز.

التشكيل

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بثلاثي هجومي مكون من مروان عثمان وفخري لاكاي وإسلام عيسى، بينما لعب محمود جاد مع بيراميدز لأول مرة.

🔴تشكيل سيراميكا كليوباترا: أحمد هاني وحسين السيد يقودان الدفاع ضد بيراميدز في السوبر المصري pic.twitter.com/oaLhrBYHN7 — FilGoal (@FilGoal) November 9, 2025

أحداث المباراة

المباراة بدأت سريعة وبمحاولات من كلا الجانبين ولكن دون فرص خطيرة حتى الدقيقة 26 والتي احتسب فيها الحكم ركلة جزاء لسيراميكا بعد لمسة يد على وليد الكرتي.

وسجل أحمد بلحاج الهدف الأول لسيراميكا من ركلة جزاء بتنفيذ رائع على طريقة بانينكا.

وتعادل بيراميدز عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 44 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

الهدف ألغي في البداية ولكنه احتسب بعد العودة لتقنية الفيديو.

مصطفى زيكو يسجل التعادل لفريق بيراميدز في مرمى سيراميكا كليوباترا (سيراميكا كليوباترا 1-1 بيراميدز) pic.twitter.com/tOKPJZpjKI — ON Sport (@ONTimeSports) November 9, 2025

وحصل كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز على بطاقة حمراء عقب احتساب الهدف بسبب الاعتراض.

الوقت بدل من الضائع شهد أكثر من فرصة مهدرة من جانب الفريقين كان أبرزها تسديدة من مروان عثمان تألق محمود جاد في التصدي لها.

وعاد بلحاج للتقدم لسيراميكا من جديد في الدقيقة 49 من ركلة جزاء جديدة ولكن تلك المرة سددها على يمين محمود جاد.

أحمد بلحاج يسجل الهدف الثاني لفريق سيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء في شباك مرمى بيراميدز (سيراميكا كليوباترا 2-1 بيراميدز) pic.twitter.com/CwZ7BqHaf3 — ON Sport (@ONTimeSports) November 9, 2025

وتألق محمد بسام ومنع تسديدة محققة من عبد الرحمن مجدي بالدقيقة 83.

وكاد مروان حمدي أن يسجل في الدقيقة 92 برأسية بعد خروج خاطئ من بسام ولكن كرته جاءت فوق المرمى.