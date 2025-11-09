تشكيل الزمالك - السعيد وجعفر يقودان الوسط.. وبيزيرا على الدكة وغياب بنتايك ضد الأهلي

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 16:31

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

دفع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لـ الزمالك بـ عبد الله السعيد وسيف جعفر في الوسط أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري 2024-25.

ويلتقي قطبا الكرة المصرية اليوم في الخامسة والنصف مساءً على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات لخوض النهائي الـ 23.

ويبدأ الأنجولي شيكو بانزا في مركز الجناح بدلا من عدي الدباغ الذي تعرض للإصابة ضد بيراميدز في نصف النهائي.

ويتواجد خوان بيزيرا على مقاعد البدلاء، فيما يغيب محمود بنتايك عن قائمة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

الوسط: عبد الله السعيد – سيف جعفر – محمد شحاتة

الهجوم: ناصر ماهر - عمرو ناصر – شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: حسام عبد المجيد - صلاح مصدق

الوسط: أحمد ربيع - أحمد حمدي - شيكو بانزا

الهجوم: أحمد شريف - سيف الجزيري – عدي الدباغ – خوان بيزيرا

وتم استبعاد كل من: محمد صبحي - محمود بنتايك - بارون أوشينج - عبد الحميد معالي - محمود جهاد - أحمد عبد الرحيم "إيشو".

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

يذكر أن التعادل في الوقت الأصلي من المباراة النهائي سيؤدي إلى شوطين إضافيين وإذا استمر التعادل سنلجأ لركلات الترجيح.

وتوج بالزمالك باللقب 4 مرات من قبل مقابل 15 للأهلي.

وجاء آخر تتويج للزمالك بكأس السوبر في نسخة 2019-2020 على ملعب محمد بن زايد بركلات الترجيح.

