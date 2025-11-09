تشكيل ريال مدريد - براهيم دياز وأسينسيو أساسيان ضد رايو فايكانو

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد رايو فايكانو.

ويلتقي ريال مدريد مع رايو فايكانو على ملعب الأخير في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد راؤول أسينسيو وبراهيم دياز بدلا من إدير ميليتاو وأوريلين تشواميني.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - دين هاوسن - ألفارو كاريراس.

الوسط: أردا جولر - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام.

الهجوم: براهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بينما يحتل رايو فايكانو المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة.