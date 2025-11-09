في ولاية ثانية.. روي كوستا رئيسا لـ بنفيكا بعد انتخابات تاريخية

حافظ روي كوستا على منصبه رئيسا لبنفيكا لفترة جديدة بعد فوزه في جولة الإعادة على منافسه جواو نورونها لوبيز، محققا 65.89% من الأصوات مقابل 34.11%، في اقتراع شهد مشاركة 93,081 ناخبا كأكبر حضور في انتخابات ناد رياضي على مستوى العالم تاريخيا.

وقال روي كوستا عقب إعلان النتيجة إنه يشعر بـ"فخر عميق بالحيوية الديمقراطية لنادينا"، موجها كلمات "احترام وتقدير" لفريق منافسه، ومتعهدًا بـ"المزيد من الانتصارات والألقاب" في الولاية الجديدة.

كيف وصلنا إلى الإعادة؟

أقيمت الجولة الأولى يوم السبت 25 أكتوبر 2025، وانتهت دون أن يحسمها أي طرف بأغلبية مطلقة، ليتأهل روي كوستا وجواو نورونها لوبيز إلى جولة ثانية.

في الجولة الأولى حصل روي كوستا على 42.13% من الأصوات، مقابل 30.26% لجواو نورونها لوبيز. وحددت الإعادة يوم السبت 8 نوفمبر 2025.

رقم عالمي تاريخي

وأقيمت الجولة الثانية من الانتخابات يوم السبت 8 نوفمبر، وبحضور 93,081 ناخبا.

رقم أدخل نادي بنفيكا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد حضور في انتخابات نادي رياضي تاريخيا وعلى مستوى العالم، متجاوزا بذلك عدد المصوتين في انتخابات نادي برشلونة الإسباني عام 2010 حين شارك فيها آنذاك 57,088 ناخبا.

ويعد بنفيكا أيضا هو النادي صاحب أكبر جمعية عمومية في العالم، كرقم مسجل في موسوعة جينيس كذلك على مستوى العالم.

ويعد روي كوستا أحد أساطير نادي بنفيكا كلاعب، إذ بدأ مسيرته داخل النادي عام 1977 قبل تصعيده للفريق الأول سنة 1990 ويستمر مع النسور حتى 1994 عندما انتقل إلى فيورنتينا، ومنه إلى ميلان، ثم العودة مجددا إلى معقل النسور عام 2006 قبل اعتزال كرة القدم في 2008.

وفي اليوم التالي من اعتزاله، تولى روي كوستا مهمة مدير فرع كرة القدم في بنفيكا تحت قيادة الرئيس السابق لويز فيليبي فييرا حتى شهر يوليو من عام 2021 حينا عُزل فييرا من منصبه بسبب اتهامه في قضايا فساد، وليتولى روي كوستا رئاسة النادي بشكل مؤقت حتى شهر أكتوبر من العام ذاته، إذ عقدت الجمعية العمومية ليتم تنصيب روي كوستا كرئيس للنادي بشكل رسمي وبنسبة 84.48% من الأصوات، مقابل 12.24% لمنافسه فرانشيسكو بينيتيز.

من أكتوبر 2021 وإلى نوفمبر 2025 عمل روي كوستا كرئيس لنادي بنفيكا، وحقق في فرع كرة القدم بطولات الدوري البرتغالي مرة واحدة موسم 2022/2023 تحت قيادة المدرب روجر شميدت -أول مدرب غير برتغالي- لـ بنفيكا منذ فترة كيكي سانشيز فلوريس موسم 2008/2009 ومنهيا فترة غياب عن التتويج بالدوري استمرت 4 سنوات.

بنفيكا كذلك حقق لقب كأس الرابطة البرتغالية موسم 2024/2025، ولقب كأس السوبر البرتغالي مرتين عامي 2023 و2025، بجانب العديد من النجاحات على مستوى التعاقدات والإيرادات.

مشروع تطوير دا لوش

وأخيرا، أعلن روي كوستا عن مشروع تطوير محيط ملعب "دا لوش" بحجم استثمار متوقع 220 مليون يورو، ومن المقرر تسليمه في عام 2030.

ومن المتوقع، أن يشمل المشروع الجديد أبرز مكونات المشروع ما يلي.

-صالة متعددة الاستخدام بسعة 10,000 متفرّج، تستضيف حفلات، وفعاليات ثقافية، وفعاليات للرياضات الإلكترونية، ورياضات داخلية كبرى.

-قاعتان رياضيتان داخليتان بسعتي 2,500 و1,500 مقعد، قابلة لاستضافة كرة السلة، الكرة الطائرة، الملاكمة، وغيرها.

-مسبح مجتمعي (مقاس 25×25 متر) متاح للجماهير والمقيمين.

-ساحة جماهيرية أمام الواجهة الرئيسية للملعب، بمقاس 100×40 متر، تتسع لأكثر من 10,000 شخص، محاطة بمطاعم، ومحال تجارية، ومنطقة فعاليات موسيقية.

-تجديد وإعادة تصميم واجهة ملعب "دا لوش" لتحسين تهوية الملعب والظلال، وإضافة طابق رابع بمساحة ~6,800 متر مربع لخدمات ضيافة وتجارية وإدارية.

-توسعة سعة الملعب الجماهيرية إلى 70 ألف ثم 80 ألف مستقبلا بدلا من 68,100 مقعد حاليا.

-تنفيذ مشروعات لترشيد النفقات من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية للخدمات الكهربائية، وزرع مسطحات خضراء أكبر، وأماكن لتخزين واستخدام مياه الأمطار.

ويلتقي بنفيكا اليوم الأحد مع كاسا بيا على ملعب "دا لوش" تحت قيادة جوزيه مورينيو كمدرب، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري البرتغالي، وفي أول مباراة بولاية روي كوستا الجديدة كرئيس للنادي.