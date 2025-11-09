إبراهيم حسن: أي لاعب يخرج عن النص سيكون مصيره الاستبعاد من منتخب مصر

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على نية الجهاز الفني استبعاد أي لاعب يخرج عن النص بشكل نهائي.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر ودي بالإمارات خلال شهر نوفمبر.

إبراهيم حسن: "أي لاعب يخرج عن النص أو لم يتلزم واعترض بأي طريقة أو تمارض أو أطلق تصريحات غير لائقة ولم يحترم قميص منتخب مصر سيكون مصيره الاستبعاد والجهاز الفني لن يتهاون في الحفاظ على حقوق المنتخب".

الالتزام واحترام الجميع يأتي قبل الفنيات وهو أحد المعايير الرئيسية في اختياراتنا للاعبين الذين يمثلون قميص منتخب مصر".

"الجهاز الفني يتعامل مع جميع اللاعبين كإخوة صغار ونقف على مسافة واحدة من الجميع سواء لاعبين أو أندية لهدف واحد وهو نجاح المنتخب وإعلاء اسم مصر وعودتها للريادة مرى أخرى وهذا يتطلب من الجميع الالتزام والتفاني والعمل وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد".

"اختيارات اللاعبين لأي معسكر وجهة نظر فنية بحتى للجهاز الفني ولكل معسكر حساباته في اختيارات اللاعبين تبعا للمباراة و الأهداف التي نحددها".

ويلتقي منتخب مصر خلال شهر نوفمبر مع كل من أوزبكستان وإيران وديا.