انتهت السوبر المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(1) بيراميدز

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 14:40

كتب : FilGoal

مصطفى زيكو - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
سيغيب عن منتخب مصر؟ بيراميدز يعلن إصابة مهند لاشين تشكيل بيراميدز - محمود جاد أساسي لأول مرة في مواجهة سيراميكا بالسوبر المصري تشكيل سيراميكا كليوباترا: تغييران في الدفاع لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري محمد إسماعيل: الفريق يدافع بأكمله.. وكنا بحاجة للفوز على بيراميدز

نهاية المباراة

ق83. تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي ومحمد بسام يتألق في التصدي.

ق49. جووول ثاني لسيراميكا عن طريق أحمد بلحاج من جديد من ركلة جزاء.

ق46. ركلة جزاااء جديدة لسيراميكا كليوباترا مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق52. محمود جاد يتألق ويمنع مروان عثمان من تسجيل الهدف الثاني.

ق45. جوووول بعد العودة لتقنية الفيديو وطرد لكروسنلاف يوريتشيتش.

ق44. هدف غير محتسب لبيراميدز عن طريق زيكو لوجود حالة تسلل.

ق32. جووول أول لسيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد بلحاج بعد تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة بانينكا.

ق31. ركلة جزاااء لسيراميكا كليوباترا بعد لمسة يد على وليد الكرتي.

ق26. مطالبات باحتساب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري
نرشح لكم
مباشر السوبر المصري - الأهلي ضد الزمالك سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز ويحصد المركز الثالث في السوبر المصري لأول مرة تشكيل الزمالك - السعيد وجعفر يقودان الوسط.. وبيزيرا على الدكة وغياب بنتايك ضد الأهلي تشكيل الأهلي – توروب بنفس أسماء لقاء سيراميكا ضد الزمالك.. وعودة شريف خبر في الجول - تمهيدا للانضمام إلى المعسكر.. وصول رباعي منتخب مصر إلى أبو ظبي إبراهيم حسن: أي لاعب يخرج عن النص سيكون مصيره الاستبعاد من منتخب مصر قائمة منتخب مصر الثاني – عواد وفايد وربيع على رأس 8 وجوه جديدة استعدادا لوديتي الجزائر تشكيل بيراميدز - محمود جاد أساسي لأول مرة في مواجهة سيراميكا بالسوبر المصري
أخر الأخبار
مباشر السوبر المصري - الأهلي ضد الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - فايكانو (0)-(0) ريال مدريد.. بداية اللقاء 10 دقيقة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز ويحصد المركز الثالث في السوبر المصري لأول مرة 20 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: إصابة كينجسلي كومان بسيطة 32 دقيقة | سعودي في الجول
أثليتك: ولفرهامبتون يتفق مع مدرب ميدلسبره 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - السعيد وجعفر يقودان الوسط.. وبيزيرا على الدكة وغياب بنتايك ضد الأهلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي – توروب بنفس أسماء لقاء سيراميكا ضد الزمالك.. وعودة شريف 52 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ريال مدريد - براهيم دياز وأسينسيو أساسيان ضد رايو فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516887/انتهت-السوبر-المصري-سيراميكا-كليوباترا-2-1-بيراميدز