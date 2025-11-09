انتهت السوبر المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(1) بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

نهاية المباراة

ق83. تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي ومحمد بسام يتألق في التصدي.

ق49. جووول ثاني لسيراميكا عن طريق أحمد بلحاج من جديد من ركلة جزاء.

ق46. ركلة جزاااء جديدة لسيراميكا كليوباترا مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق52. محمود جاد يتألق ويمنع مروان عثمان من تسجيل الهدف الثاني.

ق45. جوووول بعد العودة لتقنية الفيديو وطرد لكروسنلاف يوريتشيتش.

ق44. هدف غير محتسب لبيراميدز عن طريق زيكو لوجود حالة تسلل.

ق32. جووول أول لسيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد بلحاج بعد تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة بانينكا.

ق31. ركلة جزاااء لسيراميكا كليوباترا بعد لمسة يد على وليد الكرتي.

ق26. مطالبات باحتساب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل