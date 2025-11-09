قائمة منتخب مصر الثاني – عواد وفايد وربيع على رأس 8 وجوه جديدة استعدادا لوديتي الجزائر

تواجد محمد عواد حارس نادي الزمالك، وعمر فايد مدافع أروكا ضمن 8 وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر الثاني.

أعلن حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني، قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي الجزائر الوديتين خلال توقف نوفمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر الثاني، شهدت دخول محمد عواد حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وهادي رياض مدافع بتروجت لأول مرة.

انضم كذلك كلا من أحمد ربيع لاعب وسط الزمالك، وعمر فايد مدافع أروكا البرتغالي، محمد مسعد لاعب وسط مودرن سبورت، وإسلام عيسى جناح سيراميكا كليوباترا،، وأحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي لأول مرة.

وجاءت قائمة منتخب مصر الثاني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك) - علي لطفي (زد) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا) - محمود جاد (بيراميدز).

الدفاع: أحمد هاني (سيراميكا كليوباترا) - كريم العراقي (المصري) - يحيى زكريا (غزل المحلة) - كريم فؤاد (الأهلي) - أحمد سامي (بيراميدز) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسين مرعي (الأهلي) - هادي رياض (بتروجت) - عمر فايد (أروكا).

الوسط: عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) - محمد النني (الجزيرة) - أكرم توفيق (الشمال) - أحمد ربيع (الزمالك) - غنام محمد (مودرن سبورت) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - مصطفى سعد (زد) - محمد مسعد (مودرن سبورت) - مصطفى شلبي (البنك الأهلي) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا) - أحمد عاطف "قطة" (بيراميدز).

الهجوم : محمد شريف (الأهلي) - أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) - مروان حمدي (بيراميدز).

ويلتقي منتخب مصر الثاني في وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.