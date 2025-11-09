اتحاد جدة يستعين ببعض لاعبي فريق الشباب لإكمال التدريبات 

طلب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب فريق اتحاد جدة الاستعانة بخدمات عدد من لاعبي فريق 21 عامًا في النادي، وذلك لإكمال نصاب التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

وتنطلق فترة التوقف الدولي يوم الاثنين وحتى يوم 18 نوفمبر الجاري.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الجهاز الفني لاتحاد جدة اتخذ هذه الخطوة بسبب افتقاد خدمات 11 لاعبًا خلال فترة التوقف الدولي مع منتخبات بلادهم.

إذ يغيب عن التدريبات كل من الصربي بريدراج رايكوفيتش، والألباني ماريو ميتاي، والبرتغالي روجر فيرنانديز، والجزائري حسام عوار، والفرنسي نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، إضافة إلى عبد الرحمن العبود وصالح الشهري للمنتخب السعودي الأول، وحامد الشنقيطي ومحمد برناوي وأحمد الجليدان للمنتخب الأولمبي.

وتعرض اتحاد جدة لخسارة ثالثة الموسم الجاري، بعد أن مني بهزيمتين سابقتين أمام الهلال والنصر، حين تعثر أمام الغريم التقليدي أهلي جدة في دربي المدينة بهدف دون مقابل.

وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الإنماء بجدة.

ويحتل حامل اللقب المرتبة الثامنة في الدوري السعودي، برصيد 11 نقطة، متخلفًا بفارق 13 نقطة عن المتصدر النصر، بعد نهاية الجولة الثامنة.