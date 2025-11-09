زميل كهربا يعتذر بعد إيقافه لـ8 مباريات بسبب "عضة"

تقدم محمد الصولة لاعب القادسية الكويتي باعتذار عما بدر منه حين عض أليكس ليما مدافع السالمية في مباراة الفريقين بالدروي الكويتي قبل أيام.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف الليبي محمد الصولة لاعب القادسية 8 مباريات بسبب عض لاعب المنافس.

وقال الصولة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أتقدّم بخالص اعتذاري إلى مجلس إدارة نادي القادسية، وإلى زملائي اللاعبين، وجماهير القادسية الأعزاء، عمّا صدر مني في لحظة غضب خلال مباراتنا مع السالمية والاعتذار موصول ايضا للاخوان في نادي السالمية".

وأضاف "طوال مسيرتي مع الأندية التي مثّلتها أو مع منتخب ليبيا، لم يصدر مني أي تصرّف خاطئ او مسيء، والحمد لله على ذلك، وأرجو من الجميع تقبل اعتذاري بصدر رحب، وأسأل الله التوفيق للجميع".

كما تم تغريم الصولة 1000 دينار كويتي.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم القادسية.

وأهدر كهربا أكثر من فرصة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أن كهربا انضم إلى القادسية في بداية الموسم الجاري، عقب نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.