تشكيل بيراميدز - محمود جاد أساسي لأول مرة في مواجهة سيراميكا بالسوبر المصري
الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 14:00
كتب : FilGoal
أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سيراميكا كليوباترا.
ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.
ويشارك محمود جاد لأول مرة في التشكيل الأساسي لبيراميدز، كما يقود أحمد توفيق وسط الملعب في غياب مهند لاشين.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: محمود جاد.
الدفاع: طارق علاء - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي.
الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".
الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.
وكان بيراميدز قد خسر في نصف النهائي من الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.
نرشح لكم
مباشر السوبر المصري - الأهلي ضد الزمالك سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز ويحصد المركز الثالث في السوبر المصري لأول مرة تشكيل الزمالك - السعيد وجعفر يقودان الوسط.. وبيزيرا على الدكة وغياب بنتايك ضد الأهلي تشكيل الأهلي – توروب بنفس أسماء لقاء سيراميكا ضد الزمالك.. وعودة شريف خبر في الجول - تمهيدا للانضمام إلى المعسكر.. وصول رباعي منتخب مصر إلى أبو ظبي إبراهيم حسن: أي لاعب يخرج عن النص سيكون مصيره الاستبعاد من منتخب مصر انتهت السوبر المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(1) بيراميدز قائمة منتخب مصر الثاني – عواد وفايد وربيع على رأس 8 وجوه جديدة استعدادا لوديتي الجزائر