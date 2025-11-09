تشكيل بيراميدز - محمود جاد أساسي لأول مرة في مواجهة سيراميكا بالسوبر المصري

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

ويشارك محمود جاد لأول مرة في التشكيل الأساسي لبيراميدز، كما يقود أحمد توفيق وسط الملعب في غياب مهند لاشين.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: طارق علاء - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي.

الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.

وكان بيراميدز قد خسر في نصف النهائي من الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.