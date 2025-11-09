سيغيب عن منتخب مصر؟ بيراميدز يعلن إصابة مهند لاشين

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 13:55

كتب : FilGoal

أعلن نادي بيراميدز إصابة لاعبه مهند لاشين بمزق في السمانة.

وتعرض لاشين للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأوضح مصطفى المنيري طبيب بيراميدز أن بحاجة إلى التأهيل لمدة 10 أيام قبل العودة للمشاركة.

كما كشف المنيري عن إرسال الأشعة للجهاز الأول لمنتخب مصر.

ويتواجد لاشين في قائمة منتخب مصر لخوض معسكر التوقف الدولي المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كل من أوزبكستان وإيران وديا خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقد يخرج اللاعب من قائمة مصر بعد الإصابة التي تعرض لها.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد قليل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

