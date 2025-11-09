تشكيل سيراميكا كليوباترا: تغييران في الدفاع لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 13:30
كتب : FilGoal
أعلن علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بيراميدز.
ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا على ملعب هزاع بن زايد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.
ويشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا وجود تغييرين في خط الدفاع بدخول أحمد هاني وحسين السيد بدلا من محمد عادل ومحمد صادق.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: محمد بسام.
الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل جاستيس أرثر - حسين السيد.
الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا - أحمد بلحاج.
الهجوم: إسلام عيسى - فخري لاكاي - مروان عثمان.
وكان سيراميكا كليوباترا قد خسر في نصف النهائي من الأهلي بهدفين مقابل هدف.
