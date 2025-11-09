يايسله: إيفان توني لم يلعب أمام اتحاد جدة لهذا السبب.. وكرة القدم ليس مثل الشطرنج

فسر ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة سبب غياب مهاجمه الإنجليزي إيفان توني عن مواجهة دربي جدة ضد اتحاد جدة.

وتمكن أهلي جدة من الفوز على غريمه اتحاد جدة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال يايسله في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "لم أضم إيفان توني بسبب القوانين التي تمنع استدعاء أكثر من 8 لاعبين أجانب لقوائم المباريات".

وأضاف المدرب الألماني "لا أريد التوقف كثيرا عند هذه الأمور".

وتابع مبررا اختياراته "كرة القدم ليس مثل الشطرنج، وعليك اللعب وفق الإمكانات المتاحة لديك، وكذلك بما يتناسب مع ظروف الخصم".

واستمر أهلي جدة لمباراتين دون فوز في دربي جدة قبل أن يعود وينتصر على اتحاد جدة.

وعاد أهلي جدة لتحقيق الفوز في الدوري السعودي بعد التعادل في المباراة الماضية ضد الرياض.

وعلى الجانب الآخر يظل اتحاد جدة للمباراة الثانية تواليا دون فوز في بطولة الدوري بعد التعادل مع الخليج بأربعة أهداف لكل فريق.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أهلي جدة للنقطة 16 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة 11 في المركز الثامن.