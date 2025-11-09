ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لربع نهائي الدوري الأمريكي

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي ضد ناشفيل

تأهل إنتر ميامي إلى ربع نهائي الدوري الأمريكي بعد فوز كبير على ناشفيل بأربعة أهداف دون مقابل.

المباراة كانت هي الثالثة ضمن سلسلة best of 3 بدور الـ 16 من البطولة.

وكان كل من الفريقين قد حقق انتصارا في المباراتين الماضيتين.

أخبار متعلقة:
أصبح خلف ميسي وراؤول.. جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على ليفانتي رحل ميسي ولكن.. برشلونة حاضر في عيد ميلاد ابنه الأكبر رونالدو: ميسي ليس أفضل مني.. ولست متواضعا جوارديولا: هالاند مثل ميسي ورونالدو.. ومحظوظون بعودة مرموش

وسجل ليونيل ميسي هدفين لإنتر ميامي خلال المباراة، كما صنع آخر.

وشهدت المباراة غياب لويس سواريز مهاجم الفريق بسبب إيقافه لمدة 3 مباريات.

افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة العاشرة بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف النجم الأرجنتيني الهدف الثاني مستغلا تمريرة من ماتيو سيلفيتي أمام المرمى الخالي ليضع الكرة بالشباك.

وفي الشوط الثاني عزز تاديو أليندي تقدم إنتر ميامي بهدف ثالث بعد تمريرة من خوردي ألبا أمام المرمى.

وأنهى أليندي رباعية إنتر ميامي في الدقيقة 76 مستغلا تمريرة من ميسي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس بطريقة رائعة.

ووصل إنتر ميامي لربع نهائي الملحق ليلتقي مع سينسيناتي الذي كان قد أنهى المجموعة بالمركز الثاني.

إنتر ميامي كان قد ودع الدوري الأمريكي خلال الموسم الماضي بدور الـ 16.

ليونيل ميسي إنتر ميامي ناشفيل
نرشح لكم
فابينيو: العودة لمنتخب البرازيل بعد غياب 3 سنوات لحظة لا توصف تقرير: لتوفير 46 ألف دولار شهريا.. كورينثيانز يرغب في مغادرة ديباي لجناحه الفندقي الاتحاد الدولي يعلن تقديم جائزة "فيفا للسلام" خلال قرعة كأس العالم مجموعة مصر - فنزويلا تهزم إنجلترا بثلاثية قبل مواجهة الفراعنة في كأس العالم للناشئين أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار رحل ميسي ولكن.. برشلونة حاضر في عيد ميلاد ابنه الأكبر قائمة البرازيل - عودة إيدرسون واستمرار غياب رافينيا عن مواجهتي تونس والسنعال في غياب وسام أبو علي.. كولومبوس كرو يهزم سينسيناتي برباعية ويلجأ للمباراة الفاصلة
أخر الأخبار
قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي دقيقة | الكرة الأوروبية
هاني: الشناوي أصر أن أرفع كأس السوبر مع تريزيجيه 8 دقيقة | الدوري المصري
الصدارة بالأرزق والأسود.. إنتر يفوز على لاتسيو بثنائية 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي 49 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر 58 دقيقة | منتخب مصر
سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (2)-(4) برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: كنا رائعين لمواجهة الكرات خلف دفاعنا لـ صلاح.. ولم أعلم دوكو المراوغة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516874/ميسي-يسجل-ثنائية-ويقود-إنتر-ميامي-لربع-نهائي-الدوري-الأمريكي