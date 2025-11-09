ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لربع نهائي الدوري الأمريكي

تأهل إنتر ميامي إلى ربع نهائي الدوري الأمريكي بعد فوز كبير على ناشفيل بأربعة أهداف دون مقابل.

المباراة كانت هي الثالثة ضمن سلسلة best of 3 بدور الـ 16 من البطولة.

وكان كل من الفريقين قد حقق انتصارا في المباراتين الماضيتين.

وسجل ليونيل ميسي هدفين لإنتر ميامي خلال المباراة، كما صنع آخر.

وشهدت المباراة غياب لويس سواريز مهاجم الفريق بسبب إيقافه لمدة 3 مباريات.

افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة العاشرة بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف النجم الأرجنتيني الهدف الثاني مستغلا تمريرة من ماتيو سيلفيتي أمام المرمى الخالي ليضع الكرة بالشباك.

وفي الشوط الثاني عزز تاديو أليندي تقدم إنتر ميامي بهدف ثالث بعد تمريرة من خوردي ألبا أمام المرمى.

وأنهى أليندي رباعية إنتر ميامي في الدقيقة 76 مستغلا تمريرة من ميسي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس بطريقة رائعة.

ووصل إنتر ميامي لربع نهائي الملحق ليلتقي مع سينسيناتي الذي كان قد أنهى المجموعة بالمركز الثاني.

إنتر ميامي كان قد ودع الدوري الأمريكي خلال الموسم الماضي بدور الـ 16.