مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول
الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 10:44
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.
كأس السوبر المصري
بيراميدز × سيراميكا كليوباترا.. 2:45 مساء - أون سبورت 2.
الأهلي × الزمالك.. 5:30 مساء - أون سبورت 1.
الدوري الإنجليزي
برينتفورد × نيوكاسل.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نوتنجهام فورست × ليدز يونايتد.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
كريستال بالاس × برايتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أستون فيلا × بورنموث.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
مانشستر سيتي × ليفربول.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو × ريال أوفييدو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس1.
رايو فايكانو × ريال مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس2.
فالنسيا × ريال بيتيس.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مايوركا × خيتافي.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
سيلتا فيجو × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
أتالانتا × ساسولو.. 1:30 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
جنوى × فيورنتينا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
بولونيا × نابولي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
روما × أودينيزي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
إنتر × لاتسيو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
الدوري الفرنسي
لوريان × تولوز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
ميتز × نيس.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.
ستراسبورج × ليل.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 6.
أنجيه × أوكسير.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 9.
أولمبيك ليون × باريس سان جيرمان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الألماني
فرايبورج × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
شتوتجارت × أوجسبورج.. 6:30 مساء - تطبيق شاهد.
آينتراخت فرانكفورت × ماينز.. 8:30 مساء - تطبيق شاهد.
