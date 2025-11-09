مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 10:44

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - محمود بنتايك - ياسر إبراهيم

تقام اليوم مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.

كأس السوبر المصري

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا.. 2:45 مساء - أون سبورت 2.

الأهلي × الزمالك.. 5:30 مساء - أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

برينتفورد × نيوكاسل.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نوتنجهام فورست × ليدز يونايتد.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

كريستال بالاس × برايتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أستون فيلا × بورنموث.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

مانشستر سيتي × ليفربول.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو × ريال أوفييدو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس1.

رايو فايكانو × ريال مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس2.

فالنسيا × ريال بيتيس.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مايوركا × خيتافي.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

سيلتا فيجو × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

أتالانتا × ساسولو.. 1:30 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

جنوى × فيورنتينا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

بولونيا × نابولي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

روما × أودينيزي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

إنتر × لاتسيو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

الدوري الفرنسي

لوريان × تولوز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

ميتز × نيس.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.

ستراسبورج × ليل.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 6.

أنجيه × أوكسير.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 9.

أولمبيك ليون × باريس سان جيرمان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

فرايبورج × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

شتوتجارت × أوجسبورج.. 6:30 مساء - تطبيق شاهد.

آينتراخت فرانكفورت × ماينز.. 8:30 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل

الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الأحد
