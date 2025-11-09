كونسيساو: لم نملك روح لاعبي الأهلي.. وهذا هو ما صنع الفارق

أقر سيرجيو كونسيساو المدير الفني لاتحاد جدة أن فريقه لم يتسم بالروح الكافية مثل لاعبي الأهلي.

وتمكن أهلي جدة من الفوز على غريمه الاتحاد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "كنا نعلم صعوبة المباراة، لكننا لم نكن بالشراسة الكافية سواء بالكرة أو دونها، كان من الصعب صنع الفرص، لم ننجح في استغلال الفرص القليلة التي أتيحت لنا".

وأضاف "المواجهة لم تكن جيدة وشهدت إهدارا كبيرا للوقت، الخصم نجح في إغلاق مناطقه الدفاعية".

وأكمل "مشكلتنا أننا لم ندخل المباراة بالروح والإصرار، لاعبو الأهلي اتسموا بروح أعلى في بعض فترات المباراة واستغلوا ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا أردنا المنافسة على المراكز المتقدمة فعلينا أن نلعب بروح أكبر، التحضير الفني مهم، لكن الرغبة هي الفارق الحقيقي وهذا ما لم ننجح فيه ضد الأهلي".

واستمر الأهلي لمباراتين دون فوز في دربي جدة قبل أن يعود وينتصر على الاتحاد.

وعاد الأهلي لتحقيق الفوز في الدوري السعودي بعد التعادل في المباراة الماضية ضد الرياض.

وعلى الجانب الآخر يظل الاتحاد للمباراة الثانية تواليا دون فوز في بطولة الدوري بعد التعادل مع الخليج بأربعة أهداف لكل فريق.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 16 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 11 في المركز الثامن.

