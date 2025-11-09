حلمي طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب 2025

كشف حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني ضم محمد عبد الله لاعب الأهلي الشاب للقائمة الأولية في كأس العرب 2025.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في كأس العرب 2025 والمقرر أن تقام في قطر في الأول من ديسمبر المقبل.

ويعد عبد الله من العناصر الأساسية لمنتخب الشباب وشارك في كأس العالم للشباب مؤخرا، كما حصل على بعض الدقائق مع الأهلي آخرها ضد المصري في الدوري.

وقال المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني عبر MBC مصر 2: "محمد عبد الله لاعب شباب الأهلي ضمن الأسماء المرشحة للقائمة الأولية لمنتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي تضم 55 لاعبا".

وأضاف "شاهدته في أكثر من مباراة وهو لاعب جريء، يستطيع التفوق في المواجهات الفردية وهو حل من الحلول الفردية لأي فريق".

وأتم "أنا متفرغ تماما لمنتخب مصر الثاني وأطلب من هاني أبو ريدة ذلك، منتخب المغرب للمحليين تم تكوينه منذ 4 سنوات ومستمر حتى الآن، ويجب أن نستغل ذلك في المرحلة المقبلة وضم عناصر شابة".

ومن المنتظر أن يعلن طولان قائمة منتخب مصر الثاني التي تستعد لمواجهة الجزائر وديا الشهر الجاري في التوقف الدولي استعدادا لكأس العرب.

ويتواجد منتخب مصر في كأس العرب ضمن مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.