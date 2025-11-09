أصبح خلف ميسي وراؤول.. جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على ليفانتي

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 00:33

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

قاد أنطوان جريزمان البديل فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على ليفانتي بنتيجة 3-1 في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز الرابع على التوالي ورفع رصيده لـ 25 نقطة بالتساوي مع برشلونة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

تقدم الروخيبلانكوس بهدف ديلا مدافع ليفانتي العكسي في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 21 أدرك مانو سانشيز التعادل للضيوف.

وفي الشوط الثاني شارك أنطوان جريزمان بدلا من بابلو باريوس في الدقيقة 61.

وسجل جريزمان هدفا بعد 28 ثانية من مشاركته كبديل ضد خيتافي، وهو صاحب أسرع هدف في الدوري الإسباني لبديل منذ بورخا مايورال في 2015 بعد 26 ثانية.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء أضاف الفرنسي الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد والثاني له.

ووصل الفرنسي لـ 200 هدف في الدوري الإسباني.

كما بات ثالث أكثر لاعب ساهمت أهدافه في تحقيق نقاط لفريقه في الدوري الإسباني برصيد 133 نقطة بعد ميسي 221 وراؤول 142.

وظل ليفانتي في المركز الـ 17 برصيد 9 نقاط.

أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
