منتخب مصر 2009 يفوز على الأهلي 2008 بثلاثية

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 00:31

كتب : محمد جمال

مصر 2009

فاز منتخب مصر 2009 على منافسه الأهلي 2008 بثلاثة أهداف دون رد وديا.

ويقود حسين عبد اللطيف منتخب مصر 2009.

وأقيمت المباراة على ملاعب الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

أخبار متعلقة:
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب عدم إعلان القائمة عقب نهائي السوبر استدعاء دغموم وسعيود لقائمة الجزائر الثاني لوديتي مصر مؤتمر السولية: لدينا أكثر من لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. ولما لا نتوج بالدوري؟ مؤتمر دودو الجباس: الشناوي الأفضل في مصر وإفريقيا.. وسأحسم اعتزالي نهاية الموسم

وسجل دانيال تامر وخالد مختار وسيف كريم أهداف منتخب مصر 2009.

وحرص عبد اللطيف على منح الفرصة للجميع لإثبات ذاته.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر 2009 خصمه الأردن وديا يومي 13 و15 من نوفمبر الجاري في العاصمة الأردنية عمان.

ويستعد منتخب مصر 2009 من خلال المباراتين للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وسيستمر المعسكر حتى يوم 11 نوفمبر ثم السفر إلى الأردن وخوض المواجهتين الوديتين أمام منتخب الأردن مواليد 2009 والعودة إلى القاهرة يوم 16 نوفمبر.

مصر 2009 الأهلي 2008 الأردن حسين عبد اللطيف
نرشح لكم
حلمي طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب 2025 وليد صلاح الدين: غياب إمام عاشور يؤثر على موعد عودته إبراهيم حسن لـ في الجول: عدم ضم بعض اللاعبين للمنتخب؟ لا جديد.. لكل مرحلة ظروفها مران الزمالك – شرح دور كل لاعب لمباراة الأهلي.. وتخفيف الحمل البدني السوبر المصري – الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في النهائي ضربه رئيس نادٍ وعاش أسوأ كابوس ممكن.. من هو أوموت حكم نهائي السوبر المصري التركي أوموت حكم لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب عدم إعلان القائمة عقب نهائي السوبر
أخر الأخبار
كونسيساو: لم نملك روح لاعبي الأهلي.. وهذا هو ما صنع الفارق 2 ساعة | سعودي في الجول
حلمي طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب 2025 2 ساعة | منتخب مصر
جواو بيدرو: إستيفاو موهبة استثنائية 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوستو: هدف تشيلسي هو المربع الذهبي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
جارناتشو يصنع مرتين.. تشيلسي ينقض على الوصافة ويزيد أوجاع الفريق الأسوأ 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أصبح خلف ميسي وراؤول.. جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على ليفانتي 3 ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر 2009 يفوز على الأهلي 2008 بثلاثية 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516863/منتخب-مصر-2009-يفوز-على-الأهلي-2008-بثلاثية