منتخب مصر 2009 يفوز على الأهلي 2008 بثلاثية
الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 00:31
كتب : محمد جمال
فاز منتخب مصر 2009 على منافسه الأهلي 2008 بثلاثة أهداف دون رد وديا.
ويقود حسين عبد اللطيف منتخب مصر 2009.
وأقيمت المباراة على ملاعب الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.
وسجل دانيال تامر وخالد مختار وسيف كريم أهداف منتخب مصر 2009.
وحرص عبد اللطيف على منح الفرصة للجميع لإثبات ذاته.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر 2009 خصمه الأردن وديا يومي 13 و15 من نوفمبر الجاري في العاصمة الأردنية عمان.
ويستعد منتخب مصر 2009 من خلال المباراتين للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
وسيستمر المعسكر حتى يوم 11 نوفمبر ثم السفر إلى الأردن وخوض المواجهتين الوديتين أمام منتخب الأردن مواليد 2009 والعودة إلى القاهرة يوم 16 نوفمبر.
