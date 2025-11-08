قبل الدربي.. ميلان يفرط في الفوز بتعادل مع بارما

فرط ميلان في تقدمه بالتعادل 2-2 مع بارما على ملعب أنيو تارديني في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وتعادل ميلان للمرة الثالثة في آخر 4 مباريات من الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان بثنائية في الشوط الأول عن طريق أليكسيس ساليميكيرس في الدقيقة 12 بتسديدة أرضية على يمين الحارس.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووول! سايليمايكرز يفتتح أهداف اليوم لصالح ميلان في مرمى بارما 🎯 تابعوا المباراة وباقي مواجهات #الكالتشيو_على_شاشا ✨🇮🇹 اشترك الآن 📺https://t.co/tNcetMtBiS pic.twitter.com/VdvQzdgGsa — Shasha Sports (@Shasha_Sports) November 8, 2025

وفي الدقيقة 25 سجل رافائيل لياو هدف ميلان الثاني من ركلة جزاء.

وقلص أدريان بيرنابي في الدقيقة 45+1 لصالح بارما.

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! غارسيا يسجل أحد أجمل أهداف الجولة لصالح بارما في مرمى ميلان 🔥 تابعوا المباراة وباقي مواجهات #الكالتشيو_على_شاشا ✨🇮🇹 اشترك الآن 📺https://t.co/tNcetMtBiS pic.twitter.com/DxMj7BL7R5 — Shasha Sports (@Shasha_Sports) November 8, 2025

وعدّل إنريكو ديل براتو النتيجة لصالح بارما في الدقيقة 62.

التعادل رفع رصيد ميلان لـ 22 نقطة بالتساوي مع نابولي الذي سيواجه بولونيا غدا الأحد.

وسيلتقي ميلان بعد العودة من التوقف الدولي مع إنتر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

فيما ظل بارما في المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.