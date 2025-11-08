قبل الدربي.. ميلان يفرط في الفوز بتعادل مع بارما

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 23:58

كتب : FilGoal

ميلان - بارما

فرط ميلان في تقدمه بالتعادل 2-2 مع بارما على ملعب أنيو تارديني في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وتعادل ميلان للمرة الثالثة في آخر 4 مباريات من الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان بثنائية في الشوط الأول عن طريق أليكسيس ساليميكيرس في الدقيقة 12 بتسديدة أرضية على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 25 سجل رافائيل لياو هدف ميلان الثاني من ركلة جزاء.

وقلص أدريان بيرنابي في الدقيقة 45+1 لصالح بارما.

وعدّل إنريكو ديل براتو النتيجة لصالح بارما في الدقيقة 62.

التعادل رفع رصيد ميلان لـ 22 نقطة بالتساوي مع نابولي الذي سيواجه بولونيا غدا الأحد.

وسيلتقي ميلان بعد العودة من التوقف الدولي مع إنتر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

فيما ظل بارما في المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ميلان بارما الدوري الإيطالي
