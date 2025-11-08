يايسلة: الصحفيون لن يفهموا تغيير طريقة اللعب.. وجدة دائما خضراء

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله

انتقد ماتياس يايسلة المدير الفني لأهلي جدة الصحفيين بسبب السؤال عن تغيير طريقة اللعب ضد اتحاد جدة.

وتمكن أهلي جدة من الفوز على غريمه الاتحاد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي: "كانت مواجهة لا تصدق، أنا فخور بجميع اللاعبين سواء الأساسيين أو الاحتياطيين".

وأضاف "اللاعبون أظهروا انضباطا رائعا في التدريبات، هذا الفوز يحسب للجميع ونؤكد من جديد أن جدة دائما خضراء".

وأتم "الاعتماد على الضغط المتوسط بدلا من العالي؟ كان لدينا هدف واضح وهناك الكثير من التفاصيل التي قد لا يفهمها بعض الصحفيين أو يجهلونها خصوصا ما يحدث داخل التدريبات، ليس من المنطقي أن أتحدث عن كل ما نفعله فنيا داخل الملعب".

واستمر الأهلي لمباراتين دون فوز في دربي جدة قبل أن يعود وينتصر على الاتحاد.

وعاد الأهلي لتحقيق الفوز في الدوري السعودي بعد التعادل في المباراة الماضية ضد الرياض.

وعلى الجانب الآخر يظل الاتحاد للمباراة الثانية تواليا دون فوز في بطولة الدوري بعد التعادل مع الخليج بأربعة أهداف لكل فريق.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 16 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 11 في المركز الثامن.

