كرة يد – السوبر المصري بين الأهلي وسموحة في الإمارات
السبت، 08 نوفمبر 2025 - 23:36
كتب : FilGoal
أعلنت الشركة المتحدة للرياضة إقامة مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات.
وتقام المباراة يوم 12 نوفمبر الجاري في صالة خليفة بن زايد، وذلك في إمارة العين.
وكان سموحة قد فجّر المفاجأة بالتغلب على الزمالك بنتيجة 29-28 في نصف النهائي.
بينما الأهلي حسم تأهله بالفوز على سبورتنج بنتيجة 29-22.
وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية في مصر.
موعد المباراة النهائية والقناة الناقلة
يلعب الأهلي أمام سموحة يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر الجاري.
وتقام المباراة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.
ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة اليد ساعة انطلاق المباراة حتى الآن.
