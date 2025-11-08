كرة سلة – الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي الدوري المرتبط
السبت، 08 نوفمبر 2025 - 23:21
كتب : FilGoal
تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري كرة السلة المرتبط للرجال، وذلك بعد الفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 73-70 في مباراة الفريق الأول.
وكان الأهلي فاز أيضا على الاتصالات في مباراة فريق المرتبط بنتيجة 79-36.
ليكون الأهلي بذلك تفوق على المصرية للاتصالات في الذهاب والإياب لدور الثمانية من البطولة ويتأهل لنصف النهائي.
ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سبورتنج الذي تخطى بتروجت.
بينما يضرب الاتحاد السكندري الذي تفوق على الجزيرة، موعدا مع سموحة في نصف النهائي.
وكان سموحة تأهل لنصف النهائي بعد تخطي الزمالك في كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن.
