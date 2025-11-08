بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفرط في الفوز بتعادل متأخر ضد لو هافر
السبت، 08 نوفمبر 2025 - 22:26
كتب : FilGoal
فرط نانت في فرصة العودة لتحقيق الانتصارات في الدوري الفرنسي بتعادل متأخر بنتيجة 1-1 ضد لوهافر في الجولة 12.
وللمباراة الثالثة على التوالي يبدأ مصطفى محمد اللقاء من على مقاعد البدلاء.
وتقدم نانت بهدف متأخر عن طريق ماتيس ألبين في الدقيقة الرابعة.
وفي الدقيقة 71 شارك مصطفى محمد بدلا من يوسف العربي.
وخلال 19 دقيقة تحصل الدولي المصري على خطأين وأكمل تمريرة صحيحة من 2، وفاز بـ 4 صراعات هوائية من أصل 4.
وخطف جواتيه لوريس التعادل في الدقيقة 90+5 لنانت.
وارتفع رصيد نانت لـ 10 نقاط في المركز الـ 14.
فيما ارتفع رصيد لو هافر لـ 14 نقطة في المركز الـ 12.
