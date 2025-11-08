وليد صلاح الدين: غياب إمام عاشور يؤثر على موعد عودته

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 22:19

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - وليد صلاح الدين

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن عدم اقتراب إمام عاشور لاعب الفريق من العودة بسبب غيابه الطويل.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال وليد صلاح عبر قناة أون سبورت: "مدة غياب إمام عاشور كانت دون أي حركة أو تدريبات ولذلك يحتاج لفترة محددة من التدريبات البدنية قبل العودة للمشاركة في المباريات".

وأضاف "إمام عاشور يريد المشاركة الآن لكن الأمر ليس في يده".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي لا يقبل سوى الفوز وحتى التعادل لا يرضيهم، نعلم أنهم سيحضروا بكثافة لتشجيع الفريق في السوبر وهدفنا هو تحقيق اللقب من أجل إسعادهم".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

وتأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بينما وصل الزمالك للنهائي بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي إمام عاشور وليد صلاح الدين
