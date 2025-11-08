إبراهيم حسن لـ في الجول: عدم ضم بعض اللاعبين للمنتخب؟ لا جديد.. لكل مرحلة ظروفها

رد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على استبعاد بعض لاعبي الفراعنة من قائمة توقف شهر نوفمبر الجاري.

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com: "لا جديد، كل مرحلة للمنتخب لها ظروفها الخاصة، ومجموعة اللاعبين المختارين لقائمة توقف نوفمبر جاءت وفقا للمرحلة الحالية".

وأضاف "ومن الطبيعي استبعاد لاعبين كانوا معنا في التوقف السابق وأيضا عدم اختيار لاعبين آخرين قد نراهم في الفترة المقبلة معنا".

ويبدأ منتخب مصر معسكره يوم الاثنين المقبل في الإمارات ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر، يلعب خلالها دورة ودية.

وعاد أحمد الشناوي حارس بيراميدز للانضمام لمنتخب مصر، وسيخوض معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن .

كما انضم محمد إسماعيل مدافع الزمالك إلى قائمة منتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته، وكذلك مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد حمدي - أحمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاتة - محمود صابر - محمود حسن "تريزيجيه" - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - محمد صلاح

الهجوم: أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفي محمد.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر يوم الاثنين المقبل وتنتهي في 18 من نفس الشهر.

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.