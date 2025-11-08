جورجي جيسوس: نستحق هزيمة نيوم.. وشغوف للتتويج بالدوري

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 22:10

كتب : FilGoal

جورجي جيسوس - مدرب النصر

أقر جورجي جيسوس المدير الفني للنصر أن فريقه يستحق الفوز على نيوم بالإضافة إلى ذلك عبر عن شغفه للتتويج بالدوري السعودي.

وحقق النصر فوزا غاليا على منافسه نيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "واجهنا فريقا منظما تكتيكيا، لكن نستحق الفوز، نيوم فريق قوي وسيكون له شأن كبير في الدوري".

وأضاف "نصنع الكثير من الفرص ونسجل الأهداف، حتى لو أهدرنا كثيرا، وهذا يعكس الأسلوب الهجومي الذي نعتمده دائما".

وواصل "نفكر في إقامة معسكر إعدادي خلال الفترة المقبلة ونبحث عن مباريات ودية، لكن لم نتخذ القرار النهائي بعد".

وأنهى حديثه قائلا: "آمنت بمشروع النصر وقبلت التحدي بعد تدريبي للهلال، ولدي الشغف الكبير لتحقيق الدوري الموسم الجاري، النصر من بين الـ 5 الكبار في البطولة".

وغاب المصري أحمد حجازي لاعب نيوم عن المباراة بسبب الإصابة.

ويسير النصر بالعلامة الكاملة في جدول الترتيب بعد الفوز الثامن على التوالي تحت قيادة جورج جيسوس المدير الفني للفريق.

ووصل رونالدو للمساهمة الـ 100 مع النصر في بطولة الدوري السعودي بواقع تسجيله 83 هدفا وصناعة 17 آخرين في 85 مباراة خاضها.

وبهذا الفوز وصل النصر للنقطة الـ 24 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد نيوم عند النقطة 13 في المركز السابع.

جورجي جيسوس النصر الدوري السعودي
