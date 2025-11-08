جدة تتزين بالأخضر.. الأهلي يفوز على الاتحاد بهدف
السبت، 08 نوفمبر 2025 - 21:53
كتب : FilGoal
تمكن أهلي جدة من الفوز على غريمه الاتحاد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي.
وسجل رياض محرز هدف الأهلي الوحيد.
واستمر الأهلي لمباراتين دون فوز في دربي جدة قبل أن يعود وينتصر على الاتحاد.
وعاد الأهلي لتحقيق الفوز في الدوري السعودي بعد التعادل في المباراة الماضية ضد الرياض.
وعلى الجانب الآخر يظل الاتحاد للمباراة الثانية تواليا دون فوز في بطولة الدوري بعد التعادل مع الخليج بأربعة أهداف لكل فريق.
واستطاع محرز من تسجيل الهدف في الدقيقة 55 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 16 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.
بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 11 في المركز الثامن.
