كرة سلة – الأهلي إلى نهائي مرتبط السيدات بالفوز على سموحة

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات

حجز فريق الأهلي بطاقة التأهل الثانية إلى الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، عقب تفوقه على سموحة بنتيجة 87–49 في إياب الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد فاز في مباراتي الذهاب على مستوى السيدات والمرتبط تحت 18 عامًا، قبل أن يتفوق سموحة في لقاء الإياب بمنافسات الناشئات، ليحسم الفريق الأحمر التأهل من خلال الفوز في مواجهة السيدات، حيث أصبح في جعبته 7 نقاط، بينما أنهى الفريق السكندري مشواره وفي رصيده 5 نقاط، علمًا بأن الفائز يحصل على نقطتين، فيما ينال المهزوم نقطة واحدة.

وبذلك يواجه الأهلي في الدور النهائي فريق سبورتنج، الذي تأهل على حساب الجزيرة، في مواجهة متوقع لها الندية والإثارة، كونها تعد قمة كرة السلة المصرية النسائية.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – دون انتظار مباراة الكبار.. الزمالك يودع دوري المرتبط بعد الخسارة من سموحة كرة سلة – اجتماع لوضع خطة تنظيم بطولة إفريقيا لليد للسيدات كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط

وحدد الاتحاد المصري لكرة السلة، مواعيد منافسات الدور النهائي لدوري المرتبط للسيدات، حيث تقام فعاليات الذهاب يوم الثلاثاء المقبل، بينما تُلعب منافسات الإياب يوم الخميس من ذات الشهر.

يذكر أن بطولة دوري المرتبط ستحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

الأهلي كرة سلة سيدات الدوري المرتبط
نرشح لكم
كرة سلة – الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي الدوري المرتبط كرة سلة – دون انتظار مباراة الكبار.. الزمالك يودع دوري المرتبط بعد الخسارة من سموحة كرة سلة – اجتماع لوضع خطة تنظيم بطولة إفريقيا لليد للسيدات كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط كرة سلة - الاتحاد يعلن تجديد تعاقد "دولا" لمدة ثلاثة مواسم كرة سلة - انتصار الأهلي والاتحاد وسبورتنج.. ومفاجأة سموحة أمام الزمالك دوري NBA – سان أنطونيو سبيرز يخسر لأول مرة في الموسم كرة سلة - انطلاق التسجيل للموسم الثالث من دوري Jr. NBA في غرب القاهرة
أخر الأخبار
مدرب سندرلاند: هذا سر عودتنا أمام أرسنال 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل الدربي.. ميلان يفرط في الفوز بتعادل مع بارما 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
يايسلة: الصحفيون لن يفهموا تغيير طريقة اللعب.. وجدة دائما خضراء 48 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد – السوبر المصري بين الأهلي وسموحة في الإمارات 51 دقيقة | كرة يد
كرة سلة – الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي الدوري المرتبط ساعة | كرة سلة
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفرط في الفوز بتعادل متأخر ضد لو هافر 2 ساعة | المحترفون
وليد صلاح الدين: غياب إمام عاشور يؤثر على موعد عودته 2 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن لـ في الجول: عدم ضم بعض اللاعبين للمنتخب؟ لا جديد.. لكل مرحلة ظروفها 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516850/كرة-سلة-الأهلي-إلى-نهائي-مرتبط-السيدات-بالفوز-على-سموحة