كرة سلة – الأهلي إلى نهائي مرتبط السيدات بالفوز على سموحة

حجز فريق الأهلي بطاقة التأهل الثانية إلى الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، عقب تفوقه على سموحة بنتيجة 87–49 في إياب الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد فاز في مباراتي الذهاب على مستوى السيدات والمرتبط تحت 18 عامًا، قبل أن يتفوق سموحة في لقاء الإياب بمنافسات الناشئات، ليحسم الفريق الأحمر التأهل من خلال الفوز في مواجهة السيدات، حيث أصبح في جعبته 7 نقاط، بينما أنهى الفريق السكندري مشواره وفي رصيده 5 نقاط، علمًا بأن الفائز يحصل على نقطتين، فيما ينال المهزوم نقطة واحدة.

وبذلك يواجه الأهلي في الدور النهائي فريق سبورتنج، الذي تأهل على حساب الجزيرة، في مواجهة متوقع لها الندية والإثارة، كونها تعد قمة كرة السلة المصرية النسائية.

وحدد الاتحاد المصري لكرة السلة، مواعيد منافسات الدور النهائي لدوري المرتبط للسيدات، حيث تقام فعاليات الذهاب يوم الثلاثاء المقبل، بينما تُلعب منافسات الإياب يوم الخميس من ذات الشهر.

يذكر أن بطولة دوري المرتبط ستحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.