مران الزمالك – شرح دور كل لاعب لمباراة الأهلي.. وتخفيف الحمل البدني

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل خوض المران الختامي قبل مباراة الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في نهائي السوبر المصري.

وحرص عبد الرؤوف على شرح العديد من النقاط الفنية بجانب دور كل لاعب وبرنامج المران الختامي للقاء القمة.

ومنح عبد الرؤوف بعض التعليمات الفنية ليتم تنفيذها في المران.

وطلب عبد الرؤوف من اللاعبين بذل أقصى جهد لتحقيق الهدف المطلوب.

وعقد المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل المران لتحفيزهم وطلب منهم بذل أقصى جهد للتتويج بلقب السوبر.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية بالكرة للتركيز على تخفيف الحمل البدني وذلك في ظل ضيق الوقت بين مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية شهدت تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار الخططية استعدادا للمباراة.

وحضر هشام نصر نائب رئيس النادي وأيضا جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك لتحفيز الجهاز الفني واللاعبين خلال المران.

وكان الزمالك قد وصل نهائي السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح.