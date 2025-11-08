مران الزمالك – شرح دور كل لاعب لمباراة الأهلي.. وتخفيف الحمل البدني

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 20:42

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف - الزمالك

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل خوض المران الختامي قبل مباراة الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في نهائي السوبر المصري.

وحرص عبد الرؤوف على شرح العديد من النقاط الفنية بجانب دور كل لاعب وبرنامج المران الختامي للقاء القمة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – دون انتظار مباراة الكبار.. الزمالك يودع دوري المرتبط بعد الخسارة من سموحة التركي أوموت حكم لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مؤتمر عمر جابر: تفاصيل صغيرة تحسم دربي الأهلي والزمالك مؤتمر عبد الرؤوف: غضب ناصر ماهر طبيعي.. وسنخوض نهائي السوبر بشخصية الزمالك

ومنح عبد الرؤوف بعض التعليمات الفنية ليتم تنفيذها في المران.

وطلب عبد الرؤوف من اللاعبين بذل أقصى جهد لتحقيق الهدف المطلوب.

وعقد المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل المران لتحفيزهم وطلب منهم بذل أقصى جهد للتتويج بلقب السوبر.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية بالكرة للتركيز على تخفيف الحمل البدني وذلك في ظل ضيق الوقت بين مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية شهدت تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار الخططية استعدادا للمباراة.

وحضر هشام نصر نائب رئيس النادي وأيضا جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك لتحفيز الجهاز الفني واللاعبين خلال المران.

وكان الزمالك قد وصل نهائي السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح.

أحمد عبد الرؤوف الزمالك الأهلي السوبر المصري
نرشح لكم
السوبر المصري – الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في النهائي ضربه رئيس نادٍ وعاش أسوأ كابوس ممكن.. من هو أوموت حكم نهائي السوبر المصري التركي أوموت حكم لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب عدم إعلان القائمة عقب نهائي السوبر استدعاء دغموم وسعيود لقائمة الجزائر الثاني لوديتي مصر مؤتمر دودو الجباس: الشناوي الأفضل في مصر وإفريقيا.. وسأحسم اعتزالي نهاية الموسم مؤتمر يورتشيتش: مضطرين لخوض مباراة سيراميكا.. وأشكر حسام حسن مؤتمر السولية: لدينا أكثر من لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. ولما لا نتوج بالدوري؟
أخر الأخبار
سقط الحصن.. سندرلاند يتعادل مع أرسنال في الوقت القاتل 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعادل سلبي يحدث للمرة الثالثة في 25 عاما بين يوفنتوس وتورينو في الدربي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
جدة تتزين بالأخضر والأبيض.. الأهلي يفوز على الاتحاد بهدف 14 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة – الأهلي إلى نهائي مرتبط السيدات بالفوز على سموحة 24 دقيقة | كرة سلة
مران الزمالك – شرح دور كل لاعب لمباراة الأهلي.. وتخفيف الحمل البدني ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري – الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في النهائي ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا سيدات - مسار يبدأ مشواره بالتعادل السلبي مع الجيش الملكي ساعة | رياضة نسائية
الانتصارات تتوقف ورقم جوارديولا صامد.. يونيون برلين يوقف قطار بايرن ميونيخ بالتعادل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين
/articles/516849/مران-الزمالك-شرح-دور-كل-لاعب-لمباراة-الأهلي-وتخفيف-الحمل-البدني