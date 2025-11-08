السوبر المصري – الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في النهائي

اختتم الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك غدا في نهائي السوبر المصري، المقرر إقامته في الخامسة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخاض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم، حيث شهدت ربع الساعة الأولى حضور وسائل الإعلام وفقًا للوائح البطولة.

قبل أن يركز الجهاز الفني بقيادة يس توروب على الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي البطولة.

بينما تأهل الزمالك للنهائي بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح.

ويلعب بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

ووفقًا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عُقد اليوم، تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي الزمالك اللون الأبيض.