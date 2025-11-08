دوري أبطال إفريقيا سيدات - مسار يبدأ مشواره بالتعادل السلبي مع الجيش الملكي

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 20:36

كتب : FilGoal

مسار - الجيش الملكي - دوري أبطال إفريقيا سيدات

بدأ نادي مسار بطل الدوري المصري للكرة النسائية مشواره الإفريقي بالتعادل السلبي مع الجيش الملكي المغربي.

البطولة تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 فرق.

وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي.

ويتواجد في المجموعة الأولى كل من: مسار (مصر) - الجيش الملكي (المغرب) - 15 دي أجوستو (غينيا الاستوائية) - USFAS (مالي).

وفازت حبيبة صبري حارسة مرمى مسار على جائزة أفضل لاعبة في اللقاء.

يذكر أن حبيبة مرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى في جوائز كاف 2025، كما رُشحت أيضا للتشكيل المثالي في جوائز فيفا 2025.

وفي نفس المجموعة فاز فريق USFAS المالي على 15 أجوستو بنتيجة 2-1.

وحقق الفريق المالي الفوز الأول في مشاركته الأولى من المباراة.

ويحتل بطل مالي الصدارة برصيد 3 نقاط ويليه مسار والجيش الملكي ويأتي الفريق الغيني في المركز الأخير بدون رصيد.

وستقام مباريات الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي مسار مع 15 أجوستو الغيني.

وحقق فريق مسار المركز الثالث في النسخة الماضية كأفضل إنجاز مصري.

وسبق أن فاز الجيش الملكي بلقب نسخة 2022 فيما فاز مازيمبي بلقب النسخة الماضية.

ويحمل صنداونز الرقم القياسي بحصد لقبين في 2021 و2023.

مسار كرة قدم نسائية دوري أبطال إفريقيا سيدات
