الانتصارات تتوقف ورقم جوارديولا صامد.. يونيون برلين يوقف قطار بايرن ميونيخ بالتعادل

أوقف يونيون برلين سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ بالتعادل 2-2 في الجولة 10 من الدوري الألماني ومنعه من تكرار ما حدث من قبل تحت قيادة بيب جوارديولا.

وتوقفت سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ المتتالية منذ بداية الموسم عند 16 مباراة في جميع المسابقات.

ولم يستطع فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن من معادلة رقم الفريق القياسي بالفوز في أول 10 جولات والذي تحقق مرة واحدة فقط تحت قيادة بيب جوارديولا في موسم 2015-16.

وتقدم دانيلو دويكهي في الدقيقة 27 لصالح برلين، وفي الدقيقة 38 أدرك لويس دياز التعادل للبافاري.

ووصل الدولي الكولومبي لـ 10 مساهمات بتسجيل 6 وصناعة 4 في الدوري الألماني.

وأعاد دويكهي تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 83، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن بايرن ميونيخ سيتلقى أول خسارة ظهر هاري كين.

الهداف الإنجليزي حوّل عرضية توم بيشوف في الدقيقة 90+3 مدركا التعادل وخطف نقطة أفضل من لا شيء.

ورفع كين رصيده إلى 29 هدفا بقميص بايرن ميونيخ خارج الأرض.

التعادل رفع رصيد بايرن ميونيخ لـ 28 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن لايبزج الذي خسر في نفس الوقت من هوفنهايم بنتيجة 3-1.

ورفع برلين رصيده لـ 12 نقطة في المركز العاشر.