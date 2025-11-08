مدرب نيوم: لا أتقبل الأخطاء الساذجة من دفاع فريقي

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه

هاجم كريستوف جالتييه المدير الفني لنيوم مدافعي فريقه بعد مستواهم في مباراة النصر.

وحقق النصر فوزا غاليا على منافسه نيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المدرب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي: "لا أتقبل الأخطاء الساذجة من دفاعنا وتحديدا في الهدفين الثاني والثالث".

وأضاف "حاولنا التعديل ولكن عاد الدفاع لارتكاب خطأ غير مقبول وسجل منه النصر الهدف الثالث".

وواصل "سمعت الكثير من الآراء بأن نيوم يستحق المزيد من الوقت للانسجام ولكن لم يعد هنالك مبررات أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أعرف مدة غياب لاكازيت والبريك، الثنائي بحاجة إلى الفحوصات الطبية لتحديد مدة الغياب".

وغاب المصري أحمد حجازي لاعب نيوم عن المباراة بسبب الإصابة.

ويسير النصر بالعلامة الكاملة في جدول الترتيب بعد الفوز الثامن على التوالي تحت قيادة جورج جيسوس المدير الفني للفريق.

ووصل رونالدو للمساهمة الـ 100 مع النصر في بطولة الدوري السعودي بواقع تسجيله 83 هدفا وصناعة 17 آخرين في 85 مباراة خاضها.

وبهذا الفوز وصل النصر للنقطة الـ 24 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد نيوم عند النقطة 13 في المركز السابع.

