انتهت دربي جدة - الاتحاد (0)-(1) الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

--------------------------------------------

انتهت

ق 55: جوووووول رياض محرز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: كيسييه يسدد في المرمى الخالي لكن أبعدها مدافع الاتحاد ببراعة.

ق 23: كيسييه لم يلحق عرضية خطيرة لتسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة