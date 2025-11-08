انتهت دربي جدة - الاتحاد (0)-(1) الأهلي

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة وميندي - دربي جدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------------------------

انتهت

ق 55: جوووووول رياض محرز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: كيسييه يسدد في المرمى الخالي لكن أبعدها مدافع الاتحاد ببراعة.

ق 23: كيسييه لم يلحق عرضية خطيرة لتسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة

الاتحاد الأهلي دربي جدة الدوري السعودي
