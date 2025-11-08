انتهت دربي جدة - الاتحاد (0)-(1) الأهلي
السبت، 08 نوفمبر 2025 - 19:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
لمتابعة المباراة من هنا
--------------------------------------------
انتهت
ق 55: جوووووول رياض محرز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+1: كيسييه يسدد في المرمى الخالي لكن أبعدها مدافع الاتحاد ببراعة.
ق 23: كيسييه لم يلحق عرضية خطيرة لتسجيل الهدف الأول.
بداية المباراة
