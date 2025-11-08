كرة سلة – دون انتظار مباراة الكبار.. الزمالك يودع دوري المرتبط بعد الخسارة من سموحة

حقق فريق كرة السلة في نادي سموحة مفاجأة كبيرة بعدما أقصى الزمالك من الدوري المصري المرتبط.

وفاز فريق المرتبط لسموحة على الزمالك بنتيجة 54-48، في ربع نهائي البطولة ليضمن التأهل إلى نصف النهائي.

وذلك بعدما فاز على سموحة في الذهاب في مباراتي المرتبط والكبار.

وذلك دون الانتظار لمباراة الفريق الأول بين الزمالك وسموحة التي تقام بعد قليل.

ويلعب سموحة ضد الفائز من الاتحاد والجزيرة في نصف النهائي.

في الناحية الأخرى يلعب الأهلي ضد المصرية للاتصالات، وسبورتنج ضد بتروجت.