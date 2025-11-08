التركي أوموت حكم لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين التركي خليل أوموت حكما لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025-26.

ويلتقي الفريقان غدا الأحد في الخامسة والنصف مساءً على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات على لقب النسخة الجديدة من المسابقة.

وسبق أن أدار أوموت مباراة للأهلي ضد العين الإماراتي في كأس القارات الـ 3 والذي انتهى بفوز الأهلي آنذاك بثلاثية دون رد.

وجاءت قائمة الحكام

حكم الساحة: التركي خليل أوموت

حكم مساعد أول: التركي جيهون سيسيجوزال

حكم مساعد ثاني: التركي عبد الله بورا

حكم رابع: الإماراتي سهيل الملا

حكم الفيديو: المجري إستفان فاد

حكم مساعد الفيديو: المكسيكي أنخيل بيو

حكام مباراتي نهائي وتحديد المركز الثالث في كأس السوبر المصري 🗒️🔴 pic.twitter.com/XqI4jxqGye — EFA.eg (@EFA) November 8, 2025

الحكم البالغ 39 عاما يمتلك الشارة الدولية من 2017.

وأدار هذا الموسم 10 مباريات أشهر 54 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

وسبق أن أدار نهائي كأس تركيا 2021-22 والسوبر التركي في 2021، وكذلك نهائي يورو تحت 17 عاما 2018 بين هولندا وإيطاليا.

وفي الموسم الحالي أدار التركي مباراتين في الدوري الإماراتي.