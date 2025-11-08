التركي أوموت حكم لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

ميلر خليل أوموت

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين التركي خليل أوموت حكما لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025-26.

ويلتقي الفريقان غدا الأحد في الخامسة والنصف مساءً على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات على لقب النسخة الجديدة من المسابقة.

وسبق أن أدار أوموت مباراة للأهلي ضد العين الإماراتي في كأس القارات الـ 3 والذي انتهى بفوز الأهلي آنذاك بثلاثية دون رد.

مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في جول سبب عدم إعلان القائمة عقب نهائي السوبر مؤتمر عبد الرؤوف: غضب ناصر ماهر طبيعي.. وسنخوض نهائي السوبر بشخصية الزمالك الكشف عن ألوان قمصان مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر المصري بن رمضان: أسعى للفوز بأول ألقابي مع الأهلي في السوبر المصري

وجاءت قائمة الحكام

حكم الساحة: التركي خليل أوموت

حكم مساعد أول: التركي جيهون سيسيجوزال

حكم مساعد ثاني: التركي عبد الله بورا

حكم رابع: الإماراتي سهيل الملا

حكم الفيديو: المجري إستفان فاد

حكم مساعد الفيديو: المكسيكي أنخيل بيو

الحكم البالغ 39 عاما يمتلك الشارة الدولية من 2017.

وأدار هذا الموسم 10 مباريات أشهر 54 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

وسبق أن أدار نهائي كأس تركيا 2021-22 والسوبر التركي في 2021، وكذلك نهائي يورو تحت 17 عاما 2018 بين هولندا وإيطاليا.

وفي الموسم الحالي أدار التركي مباراتين في الدوري الإماراتي.

خليل أوموت السوبر المصري الأهلي الزمالك
