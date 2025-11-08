دي ليخت: لم نستطع الخروج من منتصف ملعبنا.. وكنا نستحق هزيمة توتنام

يرى ماتيس دي ليخت لاعب مانشستر يونايتد أن فريقه كان يستحق الفوز على توتنام.

وتعادل توتنام مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب الهولندي عبر TNT Sports: "لحسن الحظ حصلنا على نقطة، وأعتقد أننا استحقينا أكثر بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها، شعرت أننا في الشوط الثاني كنا مرهقين قليلا، ولم نحصل على الفرصة للخروج من منتصف ملعبنا".

وأضاف "توتنام كان محظوظا في تسجيل الهدف الأول وأنا منزعج قليلا من ذلك، لكنني فخور بالطريقة التي قاتل بها الفريق للعودة وتحقيق نقطة في ملعب صعب".

وواصل "في العام الماضي خسرنا أمام نوتنجهام فورست وتوتنهام 1-0، لكن في الأسبوع الماضي واليوم ترى أننا نملك الحماس والرغبة القوية في القتال والحصول على نتيجة إيجابية".

وأكمل "الموسم طويل والتعادل في هذه المباريات أهم من الخسارة".

وأنهى حديثه قائلا: "رأيتم اليوم أننا نشكّل خطورة حقيقية، ولدينا سرعة كبيرة في الخط الأمامي ونعرف نقاط قوتنا ونستغلها جيدا، كانت لدينا فرص أكثر لاختراق دفاعهم، لعبنا مباراة جيدة وأعتقد أننا استحقينا أكثر قليلا".

وسجل دي ليخت هدف التعادل لفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد توتنام للنقطة 18 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب نفس الرصيد من النقاط في المركز السابع.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة عقب التوقف الدولي ضد إيفرتون يوم الإثنين 24 نوفمبر، بينما يلتقي توتنام في الدربي مع أرسنال يوم الأحد 23 نوفمبر.