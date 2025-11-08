في غياب حجازي.. النصر يسير بالعلامة الكاملة بالفوز على نيوم

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

النصر

حقق النصر فوزا غاليا على منافسه نيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أنجيلو وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس أهداف النصر بينما أحرز أحمد عبده هدف نيوم الوحيد.

ويغيب المصري أحمد حجازي لاعب نيوم عن المباراة بسبب الإصابة.

ويسير النصر بالعلامة الكاملة في جدول الترتيب بعد الفوز الثامن على التوالي تحت قيادة جورج جيسوس المدير الفني للفريق.

ووصل رونالدو للمساهمة الـ 100 مع النصر في بطولة الدوري السعودي بواقع تسجيله 83 هدفا وصناعة 17 آخرين في 85 مباراة خاضها.

وافتتح أنجيلو التسجيل في الدقيقة 47.

ثم حصل لوتشيانو رودريجيز لاعب نيوم على البطاقة الحمراء بشكل مباشر في الدقيقة 56 بعد العودة للفيديو.

وتمكن فيليكس من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 63 وتم التأكد من صحتها من قبل الفيديو وسجلها رونالدو في الدقيقة 65.

وقلص عبده الفارق في الدقيقة 84 بعد صناعة من إسلام هوساوي.

وقتل فيليكس آمال نيوم في التعادل بالتسجيل في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز وصل النصر للنقطة الـ 24 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد نيوم عند النقطة 13 في المركز السابع.

