كرة سلة – اجتماع لوضع خطة تنظيم بطولة إفريقيا لليد للسيدات

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 18:13

اجتماع لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للسلة للسيدات في الأهلي

شدد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للسيدات التي ينظمها النادي.

وقال محمد الجارحي عبر موقع ناديه إن النادي يضع كل إمكاناته لخروج البطولة في أفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تعمل على أدق التفاصيل لضمان نجاح الحدث القاري.

وأضاف أن النادي يهدف إلى تنظيم بطولة تليق باسم الأهلي والرياضة المصرية، وتعكس خبرات النادي الكبيرة في استضافة البطولات القارية، ولذلك لأن لديه فريق عمل متميز، ويعمل بروح واحدة من أجل أن تخرج البطولة في أفضل صورة ممكنة.

واجتمعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات، رقم 29، برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وإبراهيم العامري ورويدا هشام، عضوي مجلس الإدارة ونائبي رئيس اللجنة العليا، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 4-15 ديسمبر المقبل، وعقدت اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر النادي بالجزيرة، في حضور خالد العوضي، مدير البطولة، ورؤساء اللجان.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة جميع التفاصيل التنظيمية الخاصة بالبطولة، وفي مقدمتها ترتيبات استقبال الفرق والوفود المشاركة، وتسكينها في الفنادق المخصصة، وجدول الانتقالات اليومية من وإلى مقر النادي، بما يضمن توفير الراحة والأجواء المناسبة لجميع البعثات المشاركة. استعرضت اللجنة أيضًا الخطة الكاملة للترتيبات الأمنية داخل الصالات ومحيط النادي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة و الشخصيات التي سيتم توجيه الدعوات لها لحضور فعاليات البطولة. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة فقرات حفل افتتاح البطولة، فضلًا عن تصميم شعار البطولة (اللوجو)، الذي يجسد هوية الحدث ويعبر عن مكانة الأهلي.

