مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب عدم إعلان القائمة عقب نهائي السوبر

انتشرت تساؤلات حول سبب إعلان قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن قبل نهائي السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري الأحد المقبل.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "إعلان حسام حسن المدير الفني للمنتخب قائمة الفريق قبل نهائي السوبر المصري يعود إلى أن الجهاز المعاون له سيصل للإمارات الساعة سابعة مساء غدا الأحد".

وأوضح "كان لا بد من إعلان القائمة لانضمام اللاعبين المتواجدين في مصر والانتهاء من إجراءات سفرهم إذ سيصلون في تمام الثامنة مساء بتوقيت الإمارات غدا الأحد".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا كان الجهاز الفني قد أعلن القائمة عقب نهائي السوبر كان من الصعب أن يكتمل قوام المنتخب يوم 10 من الشهر الجاري في أول أيام المعسكر".

ويبدأ منتخب مصر معسكره يوم الاثنين المقبل في الإمارات ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر، يلعب خلالها دورة ودية.

وعاد أحمد الشناوي حارس بيراميدز للانضمام لمنتخب مصر، وسيخوض معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن .

كما انضم محمد إسماعيل مدافع الزمالك إلى قائمة منتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته، وكذلك مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد حمدي - أحمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاتة - محمود صابر - محمود حسن "تريزيجيه" - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - محمد صلاح

الهجوم: أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفي محمد.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر يوم الاثنين المقبل وتنتهي في 18 من نفس الشهر.

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.