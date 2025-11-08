مؤتمر يورتشيتش: مضطرين لخوض مباراة سيراميكا.. وأشكر حسام حسن

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورتشيتش - بيراميدز

وصف كورنسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا بالمباراة الخطرة بسبب ضغط المباريات.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز غدا الأحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي: "مضطرين لخوض مباراة المركز الثالث وهى مباراة خطرة علينا بسبب ضغط المباريات، لكننا نملك مجموعة كبيرة من اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة".

أخبار متعلقة:
عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات الجزيري: عندما تكون في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية.. وتركيزنا كان كبيرا ضد بيراميدز عواد "المتخصص" يطيح بـ بيراميدز ويقود الزمالك إلى نهائي السوبر بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمود مرعي أمام الزمالك

وأضاف "سيراميكا كليوباترا يملك فريقا جيدا وقدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، ولا أعلم هل سيخوض المباراة بالقوام الأساسي أم سيجري بعض التغييرات لكننا جاهزون في كل الأحوال".

وشدد "علي ماهر واحد من أفضل المدربين في مصر، ولديه أفكار جيدة يطبقها مع أي فريق يتولى تدريبه أنا أحترمها كثيرا. سنواجه فريقا رائعا يجيد الاستحواذ على الكرة وخلق فرص خطيرة لتسجيل الأهداف".

وتابع"أشكر حسام حسن على اختيار أحمد الشناوي لقائمة منتخب مصر لأنه يستحق ويقدم مستويات رائعة. محمود جاد مفاجأة بالنسبة لي لأنه عنصر مميز للغاية ويملك عقلية جيدة وأمامه مستقبل كبير".

وأجاب مدرب بيراميدز "متى سيشارك محمود جاد؟ سيحرس مرمى الفريق غدا أمام سيراميكا كليوباترا".

وكان الزمالك قد تفوق على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا السوبر المصري
نرشح لكم
السوبر المصري – الأهلي يختتم مرانه استعدادا لمواجهة الزمالك في النهائي ضربه رئيس نادٍ وعاش أسوأ كابوس ممكن.. من هو أوموت حكم نهائي السوبر المصري التركي أوموت حكم لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في جول سبب عدم إعلان القائمة عقب نهائي السوبر استدعاء دغموم وسعيود لقائمة الجزائر الثاني لوديتي مصر مؤتمر دودو الجباس: الشناوي الأفضل في مصر وإفريقيا.. وسأحسم اعتزالي نهاية الموسم مؤتمر السولية: لدينا أكثر من لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. ولما لا نتوج بالدوري؟ مؤتمر علي ماهر: تخطيت مرحلة الحديث عن التحكيم.. وهذا المركز الأفضل لمروان عثمان
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا سيدات - مسار يبدأ مشواره بالتعادل السلبي مع الجيش الملكي 5 دقيقة | رياضة نسائية
الانتصارات تتوقف ورقم جوارديولا صامد.. يونيون برلين يوقف قطار بايرن ميونيخ بالتعادل 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب نيوم: لا أتقبل الأخطاء الساذجة من دفاع فريقي 33 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر دربي جدة - الاتحاد (0)-(0) الأهلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (1)-(0) أرسنال.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – دون انتظار مباراة الكبار.. الزمالك يودع دوري المرتبط بعد الخسارة من سموحة ساعة | كرة سلة
ضربه رئيس نادٍ وعاش أسوأ كابوس ممكن.. من هو أوموت حكم نهائي السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
التركي أوموت حكم لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك
/articles/516828/مؤتمر-يورتشيتش-مضطرين-لخوض-مباراة-سيراميكا-وأشكر-حسام-حسن