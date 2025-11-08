مؤتمر السولية: لدينا أكثر من لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. ولما لا نتوج بالدوري؟

يرى عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا أن تتويج فريقه بلقب الدوري المصري غير مستحيل.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وقال السولية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كلنا على أتم الاستعداد لمواجهة بيراميدز ونتمنى العودة بالمركز الثالث ونحقق نتيجة إيجابية ونستمر في الانتصارات والنتائج الإيجابية".

وواصل "قدمنا ما علينا ضد الأهلي وكنا قريبين من العودة بنهاية المباراة واللاعبين يعرفون ذلك ولكننا أغلقنا تلك الصفحة وتركيزنا على مباراة الغد".

وتابع "أريد ان أبارك لمروان عثمان على انضمامه لمنتخب مصر وهذا يدل على نجاح الفريق وعلى تعب الجهاز الفني واللاعبين ولدينا أكثر من لاعب يستحق الانضمام".

وأضاف "سيراميكا كليوباترا كسر حاجز أن يكون منافس على البطولات وأصبح فريق بطولات وتمكن من التتويج بكأس الرابطة أكثر من مرة وهدفنا قبل بداية الموسم كان التواجد بالمربع الذهبي ونحن حاليا متصدرين ونحاول أن نرى كيف نحافظ على تلك المكانة ولما لا أن نتوج باللقب".

وكان بيراميدز قد خسر في نصف النهائي من الزمالك بركلات الترجيح.